Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У рамках телефонної розмови сторони говорили про майбутню зустріч американського президента Дональда Трампа із Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Віцепрезидент подякував адміністрації президента Зеленського за її сміливі дії із боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ і запропонував повну підтримку цих зусиль у США", - йдеться в повідомленні.

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Також Пенс нагадав про продуктивну зустріч із Зеленським 1 вересня у Варшаві і підтвердив незмінну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа має відбутися після Генасамблеї ООН, між 23-26 вересня. На зустрічі буде порушуватися тема ситуації на Донбасі.