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19.09.19 08:05

ОБСЄ за добу зафіксувала 55 вибухів на Донеччині і жодного на Луганщині, - звіт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у вівторок, 17 вересня, зафіксувала 55 вибухів у Донецькій області і жодного на Луганщині.

ОБСЄ за добу зафіксувала 55 вибухів на Донеччині і жодного на Луганщині, - звіт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому в середу.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (приблизно 55), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (орієнтовно 80 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на схід і південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Луганській області протягом звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

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