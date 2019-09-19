КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що стан повітря в Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість: насамперед йдеться про житлові масиви на Лівому березі.