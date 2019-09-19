Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.

Колишній радник, зазначають журналісти, абсолютно не приховував розбіжностей із президентом. Так, Болтон обурився запрошенням Трампа для лідерів афганської терористичної організації "Талібан" до заміської резиденції президента США у Кемп-Девіді - на думку Болтона, це прояв кричущої неповаги до пам'яті жертв терористичного акту 11 вересня.

Також Болтон розкритикував позицію Трампа стосовно Росії, а переговори з КНДР та Іраном назвав завідомо провальними. Пхеньян і Тегеран, як вважає ексрадник, можуть вести ці переговори лише з метою звільнитися від американських санкцій.

Також читайте: Болтон мене стримував, - Трамп

Раніше Трамп розкритикував діяльність Болтона на посаді радника з нацбезпеки – за словами президента, Болтон ледь не втягнув США у війну із низкою країн, а також винен у венесуельській кризі, конфлікті з Іраном та мало не зірвав перший саміт між США і КНДР.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп раптово звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона на тлі розбіжностей з ним з приводу того, як справлятися із зовнішньополітичними викликами, такими як Північна Корея, Іран, Афганістан і Росія. На цій посаді його замінив спецпредставник США у справах заручників Роберт О'Брайєн.