Рада сьогодні розгляне реформу прокуратури, створення Бюро фінрозслідувань, законопроєкт про статус Києва і питання звільнення членів Нацради з ТРМ

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президентський законопроєкт №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури, Генпрокуратура перейменовується у Офіс генерального прокурора, а усі прокурори повинні будуть пройти переатестацію. При цьому їх кількість має зменшитися з 15 до 10 тисяч. Також планується підняти заробітну плату прокурорам. Розгляд цього законопроєкту заплановано восьмим питанням.

Почати ж свою роботу у четвер депутати збираються із включення в порядок денний сесії законопроєкту №2143 "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ"". Серед іншого, ним пропонується 8 грудня 2019 року провести позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

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Після цього перше читання в парламенті мають пройти законопроєкти №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям" і №2036 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", а також проєкт закону №1208 "Про Бюро фінансових розслідувань".

Далі ВР планує розглянути у другому читанні блок економічних законопроєктів, законопроєкту щодо перезавантаження влади (№1066), автори якого пропонують спростити порядок прийняття на держслужбу і звільнення з неї та запровадити можливість контрактної держслужби.

Також друге читання мають пройти президентські законопроєкти: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" (№1009), яким скасовуються так звані "поправки Лозового" та надається право НАБУ і ДБР самостійно здійснювати прослуховування народних депутатів, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (№1029), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (№1031).