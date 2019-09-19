Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно"

Співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур 18 вересня заявила, що занепокоєна нападами на Гонтареву, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього", - сказала Каптур.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.