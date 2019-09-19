Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Наші плани полягають у тому, щоб зникли всі папери. Тому що це не лише про екологію, хоча це також важливо, це про ефективність. Ви просто не уявляєте, скільки паперів зараз у державних установах ходять цими кабінетами, просто стоси паперів. Нам потрібно все це перевести в електронну форму. Паперовий документообіг - це не ефективно, це десятки тисяч державних службовців та мільйони українців, які гають свій час та таланти та це ризик корупції", - розповів Дубілет.

За оцінками міністра, на кадровий документообіг витрачається близько 100 мільйонів гривень на папір на та канцелярію. "А в цілому держава витрачає на канцелярію та папери від мільярду гривень на рік. Папір, принтери, картриджі. Своєю чергою, на діджиталізацію з бюджету витратять набагато менше", - повідомив він.

Дубілет уточнив, що питання уряду та держустанов мають вирішуватися в електронній формі, а держслужбовці мають вміти користуватися комп'ютером. Крім того, на його думку, протягом одного, двох років паперовий документообіг в багатьох установах замінять на електронні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації

Щодо адміністративних послуг для населення, звісно ми не можемо сказати, що абсолютно все має бути в електронній формі, тому що дійсно є багато людей, які не на ти з комп'ютером. Відповідно для них, має бути альтернатива", - пояснив міністр Кабміну.

На питання, чи звільнять людей, які роками перекладали папери, Дубілет відповів, що він подумає як найкраще застосувати їхні таланти.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що в його планах протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси в сфері HR держорганів.

2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообміну.