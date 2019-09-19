Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це розповів адвокат Єфремова Олександр Мельников.

Він зазначив, що 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.

Мельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання... Це найм'якіший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", - повідомив адвокат.

За його словами, Єфремову повернуть закордонний паспорт, з нього знято обов'язок носити електронний браслет стеження.

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Адвокат сказав, що процес проти ексголови фракції ПР перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту.

Мельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутністю доказів провини.

Після реабілітації Єфремова захист має намір зайнятися притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування ексдепутата Ради.

Адвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку у зв’язку з утриманням його під вартою понад 3 роки.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.