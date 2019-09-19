Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.09.19 10:24

Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

18 вересня з ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Росії С.В.Лаврова з Федеральним міністром закордонних справ ФРН Г.Маасом.

Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"Обговорено перспективи виконання Мінського комплексу заходів щодо врегулювання в Україні ситуації, коли пропозиції, розглянуті на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату", не були підтримані представником Києва на засіданні Контактної групи в Мінську 18 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський хотів зустрітися в нормандському форматі 17 вересня, але Росія з технічних причин відмовилася, - Пристайко

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100