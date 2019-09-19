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19.09.19 10:46

Рада внесла до порядку денного сесії зміни до закону про столицю

Народні депутати підтримали внесення до порядку денного сесії законопроєкту (№2143) про внесення змін до закону України "Про столицю - місто-герой Київ".

Рада внесла до порядку денного сесії зміни до закону про столицю

Таке рішення підтримали 237 нардепів на засіданні Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Строки внесення альтернативних законопроєктів скорочені наполовину.

Нагадаємо, група народних депутатів від "Слуги народу" ініціювала законопроєкт №2143 про внесення змін до закону про столицю. Зареєстрували його 13 вересня. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві. Цим законопроєктом пропонується законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб і уповноважити голову Київської міської державної адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці.

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