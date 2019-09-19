Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на конференції з реформи управління земельними відносинами в четвер.

"Нам потрібно зростати на 5-7% на рік. Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", - сказав він.

За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії.

"Усе це має відбуватися на публічних прозорих торгах", - зазначив прем'єр.

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За його словами, нині уряд працює з НБУ над механізмом здешевлення кредитів.

"Україна завдяки запуску ринку землі має зростати додатково щонайменше на 2%", - зазначив Гончарук.

Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова зауважила, що уряд має намір завдяки цьому механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5%.

Як повідомлялося з посиланням на заступника міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений у Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на придбання у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни за відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (окрім представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.