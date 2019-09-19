Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.
"Поки всі говорять про "формулу Штайнмаєра", особисто поспілкувався з федеральним президентом Німеччини. Глава німецької держави передав найкращі вітання президенту Зеленському, наголосивши на важливості його мирних ініціатив для припинення війни на сході України", - написав дипломат.
Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.