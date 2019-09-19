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19.09.19 11:30

Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн

Депутати Київської міської ради збираються оголосити недовіру меру Віталію Кличку в разі виділення на сьогоднішньому засіданні додаткових 230 мільйонів гривень на реконструкцію Шулявської розв'язки.

Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат міськради Ілля Сагайдак, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо на сьогоднішньому засіданні Київради політичний банкрут Кличко спробує незаконно передати на "псевдо" Шулявську розв’язку ще 230 млн грн "Північноукраїнському будівельному альянсу", ми почнемо процедуру оголошення недовіри та дострокового припинення повноважень міського голови", - наголосив депутат.

Він нагадує, що вчора депутати подали колективне звернення в НАБУ щодо Кличка.

"Він своїм розпорядженням незаконно виділив додатково 114 млн грн на "псевдо" Шулявку, попри виплачений 100% аванс, виконання лише 10% (гроші генпідрядник використав в інших цілях), а навіть нового кошторису і експертизи немає!" - обурюється депутат.

На його думку, це просто "викидання грошей у чорну діру", а Кличко наостанок "вимиває" гроші з бюджету.

Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн 01

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