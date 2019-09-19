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19.09.19 11:50

Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської ОДА

Президент Володимир Зеленський 19 вересня призначив Олександра Стадніка новим головою Миколаївської обладміністрації.

Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської ОДА

Про це йдеться в указі №707/2019, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Стаднік народився в липні 1977 року в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство".

Працював слюсарем з ремонту автомобілів автотранспортного господарства Смолінського рудника Востюка, смт Смоліне, заступником начальника торгового відділу Українсько-американського підприємства "АМГ - Україна", інспектором відділу охорони ТОВ "Альфа-Щит", Київ, і начальником охорони ТОВ "АМГ - Україна", Київ, юристом київського ТОВ "Комільфо". З 2012 року Олександр Стаднік - в органах Державної податкової інспекції.

Остання посада - в.о. голови податкової Дніпровського району Києва. Був звільнений у 2017 році. Після цього, з огляду на його декларацію, працював у туристичній фірмі "Дінадіс бізнес тревел".

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