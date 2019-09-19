НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

"Щодо попереднього випуску, ми плануємо його здійснити в обсягах 5 мільйонів штук банкнот. А далі, в міру надходження замовлень від банків та потреби економіки", - заявив Зайвенко.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу в 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг із 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

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