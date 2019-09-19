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19.09.19 12:02

НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень

Перший випуск в обіг банкнот номіналом 1000 гривень буде здійснено в обсязі 5 млн одиниць. Надалі НБУ планує друкувати ці банкноти залежно від заявок банків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

"Щодо попереднього випуску, ми плануємо його здійснити в обсягах 5 мільйонів штук банкнот. А далі, в міру надходження замовлень від банків та потреби економіки", - заявив Зайвенко.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу в 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг із 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

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