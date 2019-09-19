Рада ухвалила закон про реформу прокуратури

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за відповідний закон проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Відповідно до закону, всі прокурори мають пройти переатестацію. Також документом передбачено надання генпрокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Також генпрокурор зможе в разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У законі йдеться про зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч. Згідно з документом, брати участь у відборі на посади в прокуратурі зможуть всі кандидати з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права.

Законом також передбачено перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів.

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"Основною метою законопроєкту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на принципах ефективності, професіоналізму, незалежності і відповідальності", - йдеться в пояснювальній записці.