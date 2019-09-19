"Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька

У цьому переконаний військовослужбовець ЗСУ Олег Голтвянський. повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо вчорашнього інциденту: "битовуха" через дівчину, можливо, в стані наркотичного сп'яніння (експертиза проводиться), політичний контекст відсутній", - зазначив він.

За словами Голтвянського, проблема полягає у відсутності реабілітації бійців і можливості інтеграції їх у суспільство після війни.

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"Зараз, завдяки Георгію Туці, ми знайшли Олексію адвоката. Чим зможу, допоможу особисто я як депутат. Будемо намагатися максимально скоротити йому термін. Чоловік воював за Україну і не заслужив на довічне ув'язнення", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.