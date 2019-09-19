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19.09.19 12:08

Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів, інфузоматів, для відділення гнійної хірургії.

Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам знову потрібна допомога. Терміново потрібні дуже важливі апарати для реанімації госпіталю. Шостий рік війни, воїнів багато, тисячі зазнали поранень і війна триває. Житомирський Госпіталь приймає колосальну кількість військових, тому що там розташовано багато військових частин. Апарат потрібен для гнійної хірургії, це дуже важке відділення, туди потрапляють тільки з найскладнішими діагнозами і захворюваннями. Я прошу Вас допомогти, кожна копійка, це одужання наших воїнів. Апарат коштує 24 тис. грн, їх потрібно два, є дешевший, він простіший - 15 тис., на які зберемо, такі і купимо. Картка приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталія. Картка Монобанк 4441 1144 4022 0109", - закликала волонтерка.

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Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 01
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 02
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 03
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 04

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