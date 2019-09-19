Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерка охорони здоров`я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Період перевірки діяльності: 1 січня 2019 - 20 вересня 2019", - йдеться в повідомленні.

Перевіряти діяльність інституту буде Управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем міністерки.

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"Керівництво інституту раку зобов’язане надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних та створити належні умови для аудиторської групи", - зазначає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що окрему увагу буде приділено процедурам державних закупівель.

"Міністерство тісно співпрацює із СБУ та МВС. До 8 жовтня аудиторська група надасть міністерші докладний звіт. У разі виявлення зловживань та підтвердження інформації правоохоронних органів, позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону", - йдеться в повідомленні.

МОЗ зробить доповідь на засіданні Комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради України.

Нагадаємо, 17 вересня прокуратура міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих посадовими особами Національного Інституту Раку (НДР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.

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