Окупанти інтенсивно застосовують ДРГ в "сірій зоні" для провокацій бойових зіткнень із підрозділами ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Як зазначають в українській розвідці, диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками: "Вони підпалюють суху траву і під прикриттям "природних димових завіс" обладнають зручні позиції для обстрілу українських військ з метою провокування вогню".
"Сфабриковані таким чином репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.