У списку кандидатів до нового складу ЦВК є чинні члени комісії, - Корнієнко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання, хто в списку кандидатів у ЦВК.

"Ми ж не світимо людей, щоб їм не створювати зайвих проблем ... Там є чинні члени ЦВК, які підтвердили свою політичну неупередженість та професіоналізм протягом передвиборчого процесу", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Нагадаємо, раніше стало відомо, що всі парламентські фракції вже направили президенту списки своїх кандидатур до складу нової Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.