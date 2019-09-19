Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Раніше всі погодилися з "формулою Штайнмаєра і жодних умов при цьому паралельно не висувалося. Тобто вона не була зумовлена чимось. Зараз українська сторона змінила свою позицію", - сказав він журналістам у четвер.

Пєсков наголосив, що поки що в Кремлі можуть констатувати цей факт: "Це не вкладається в рамки раніше підтверджених домовленостей".

Прессекретар президента зазначив, що висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" - "це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою, це нове явище".

Відповідаючи на запитання про те, які подальші кроки бачать у Москві, Пєсков сказав: "Безумовно, роботу треба продовжувати. Але наскільки може робота продовжуватиметься в умовах мінливої позиції - ми поки що не можемо сказати: постійно мінливої або епізодично мінливої - але в будь-якому разі це не сприяє швидкому просуванню".

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Говорячи про те, наскільки нова позиція України може вплинути на перспективи подальшого розвитку подій, Пєсков зазначив, що "поки що важко сказати".

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".