Необхідний закон про оздоровлення ОПК, зокрема для списання величезної заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", - Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що потрібно ухвалити окремий закон про оздоровлення ОПК, зокрема шляхом списання великої заборгованості. Деякі підприємства історично з різних причин потрапили під процедуру банкрутства: легендарне підприємство "Завод ім. Малишева", Харківський авіаційний завод, Миколаївський суднобудівний завод і багато інших", - зазначив Абромавичус.

Крім того, за його словами, на концерн мають зайти нові люди, які "не мають нічого спільного з минулим "Укроборонпрому", нічого спільного з Міноборони в минулому та з іншими органами, які поглинула корупція".

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Нагадаємо, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Раніше, в липні, президент Володимир Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".