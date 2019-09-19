Питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається на порядку денному, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Укрінформу" в четвер.

"Що стосується операції з підтримання миру - а саме так називаються операції ООН - мені здається, що вам лише здалося, що вона відходить на другий план. Це питання залишається на порядку денному. Просто, наскільки я зрозумів із коментарів Вадима Пристайка, йдеться про те, що після його контактів у форматі "Н4" у нього є сподівання, що можна досягти прогресу в рамках "норманді" і вирішити це (питання врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.) без залучення операції з підтримання миру", - сказав Кислиця.

Він додав, що проведення подібних операцій надзвичайно складне і вимагає не лише вирішення політичних питань і схвалення мандату місії в Раді безпеки ООН, а й величезних коштів.

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"Я вам з усією відповідальністю кажу, що бюджет операції такого масштабу, якого потребувала б Україна, становитиме понад 1 млрд доларів на рік. Тому якщо у всіх лідерів "нормандської четвірки" буде політичне рішення і готовність вирішувати проблему без залучення такого дорогого виду операції, як операція ООН з підтримання миру, це буде краще для всіх", - зазначив заступник міністра.

Щодо різного бачення Україною і Росією параметрів можливої миротворчої місії, Кислиця акцентував, що позиція України стосовно основних елементів операції з підтримання миру доведена до всіх постійних і непостійних членів Ради безпеки ООН, тому що саме Радбез має ухвалювати мандат місії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 18 вересня на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом заявив, що миротворча місія ООН може стати наступним кроком, якщо врегулювання на Донбасі не вдасться домогтися за допомогою Мінських угод.