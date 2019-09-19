Рада удосконалила "ProZorro", ухваливши нову редакцію закону про державні закупівлі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу системи "ProZorro".

За законопроєкт №1076 проголосували 292 нардепи.

Нова редакція містить низку нововведень. Це — підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

"Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro з 200, а 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може скласти до 9 млрд грн на рік", - йдеться в повідомленні.

Бізнес, який переміг у тендері, буде мати 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції.

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"Це дасть можливість підприємцям не втратити тендер, а держзамовникам - зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію", - заявили в пресслужбі "ProZorro".

Зазначається, що вдосконалення механізму оскарження дасть бізнесу ширші можливості для відстоювання своїх прав.

Серед змін - повернення плати в разі задоволення скарги постачальника, оплата скарги через систему, механізми антитролінгу. Так, для протидії тролінгу і блокування тендеру до розгляду будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Бізнес також матиме можливість оскаржувати відміну процедури та відхилення всіх пропозицій. Відміняти процедуру під час оскарження заборонено. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тис. грн.

У законопроєкті з'являється нова норма, в якій відповідальність за порушення законодавства в сфері публічних закупівель поширюватиметься і на керівника замовника. Якщо будуть придбані товари, роботи і послуги до/без закупівлі або буде укладено договір так само до/без закупівлі, то керівника замовника чекає штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Нова редакція також урегульовує функціонування нових інструментів для підвищення ефективності закупівель. Серед них — електронні каталоги Prozorro Market та введення посади Уповноважених осіб для професіоналізації закупівель. Робота таких фахівців буде оплачуватися. Передбачена поступова відмова від тендерних комітетів.

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Замовники зможуть оцінювати пропозиції учасників за вартістю життєвого циклу та іншими неціновими критеріям. Наприклад, витрати на споживання енергії та інших ресурсів, технічне обслуговування, збір і утилізацію, екологічні чинники тощо.