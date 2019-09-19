Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський

"Те, що ми бачимо, за емфітевзисом, договорами оренди й очікуванням - майже 3% земель на рік продаватимуться. Це наша статистика, і вона збігається зі статистикою країн, які мають схожу історію. У Молдові та інших країнах, де відбулося розпаювання, населення продає майже 3-4% земель на рік. Ринок уже існує", - сказав він на конференції з реформи управління земельними відносинами в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Сольського, в Україні за останні три роки укладено договори емфітевзису та інші договори більш ніж на 40 років на 1,2 млн га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року

"Із 3 млн га земель особистого селянського господарства (не під мораторієм. - Ред.) за останні два роки вже продано 900 тис., зокрема компаніям, фермерам", - сказав депутат, зазначивши, що за останні п'ять-сім років не спостерігається укрупнення великих підприємств або зникнення дрібних.

"У всіх підприємств і фермерів у 99% договорів є право на купівлю цих земель", - додав він.