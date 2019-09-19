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19.09.19 14:57

Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський

З відкриттям ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, прогнозує глава комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський (фракція "Слуга народу").

Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський

"Те, що ми бачимо, за емфітевзисом, договорами оренди й очікуванням - майже 3% земель на рік продаватимуться. Це наша статистика, і вона збігається зі статистикою країн, які мають схожу історію. У Молдові та інших країнах, де відбулося розпаювання, населення продає майже 3-4% земель на рік. Ринок уже існує", - сказав він на конференції з реформи управління земельними відносинами в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Сольського, в Україні за останні три роки укладено договори емфітевзису та інші договори більш ніж на 40 років на 1,2 млн га.

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"Із 3 млн га земель особистого селянського господарства (не під мораторієм. - Ред.) за останні два роки вже продано 900 тис., зокрема компаніям, фермерам", - сказав депутат, зазначивши, що за останні п'ять-сім років не спостерігається укрупнення великих підприємств або зникнення дрібних.

"У всіх підприємств і фермерів у 99% договорів є право на купівлю цих земель", - додав він.

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