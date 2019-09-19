Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, не обвинувачуватиметься за статтею "підготовка теракту", - Крищенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в четвер.
"У прокуратурі вже погоджено підозру... за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування)... Обвинувачення в підготовці теракту поліція не висуватиме, це узгоджена позиція з прокуратурою", - сказав Крищенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.