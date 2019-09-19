Після обрання Зеленського Угорщина давала чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я працював послом у Раді Європи і був глибоко занурений в угорську проблематику. Якщо чесно, я не бачу у відносинах України і Угорщини нерозв'язуваних вузлів, але потрібна політична воля, щоб їх розв'язати. Можу сказати, що коли Президент Зеленський був обраний, то ми ще у Страсбурзі мали розмови з угорцями, і вони надсилали чіткі сигнали, що готові говорити", - сказав Кулеба.

Як зазначив віцепрем'єр, на його думку, Україна і Угорщина мають відновити довіру у відносинах, оскільки лише це дозволить шукати спільні компромісні рішення.

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"Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, - це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки. Тому відбуватимуться контакти на різних рівнях, консультації для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат ми можемо вийти.

Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи", - резюмував Кулеба.

Нагадуємо, відносини України і Угорщини ускладнилися після ухвалення восени 2017 року закону "Про освіту". Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні. У Будапешті блокують засідання комісії Україна - НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено змін.