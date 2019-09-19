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19.09.19 16:08

Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону (Харону).

Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові суду, яка опинилася в розпорядженні theБабеля.

Так, суд зобов'язав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести до відповідних реєстрів інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона і відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) 01

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Нагадаємо, єпископа УПЦ МП Гедеона депортували з України 14 лютого. Священника відправили до Франкфурта.

За день до цього в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, який прибув із Франкфурта, щодо єпископа Гедеона (Харона) прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів і вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у нього громадянство кількох країн.

Також прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилася СБУ.

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