Центр реабілітації ветеранів ООС відкриють у Пущі-Водиці, - міністерка Коляда

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час брифінгу заявила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда.

"Упродовж 2019-2020 років Міністерству у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров'я поставлено чітке завдання. І ми його реалізовуємо. Ми відкриваємо національний центр лікування ПТСР у Пущі-Водиці на базі ветеранського шпиталю "Лісова поляна", - сказала вона.

За її словами, це унікальний заклад національного характеру, там буде відділ із лікування залежності ветеранів, посттравматичного стресового розладу, а також лікування наслідків контузій. Коляда наголосила, що саме такі стресові розлади найчастіше бувають наслідками контузій.

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Міністерка уточнила, що центр запрацює від наступного року. Також там відкриють тренінговий центр, де будуть навчати фахівців для подібного роду відділень в інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни.