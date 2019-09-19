Центр реабілітації ветеранів ООС відкриють у Пущі-Водиці, - міністерка Коляда

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час брифінгу заявила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда.
"Упродовж 2019-2020 років Міністерству у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров'я поставлено чітке завдання. І ми його реалізовуємо. Ми відкриваємо національний центр лікування ПТСР у Пущі-Водиці на базі ветеранського шпиталю "Лісова поляна", - сказала вона.
За її словами, це унікальний заклад національного характеру, там буде відділ із лікування залежності ветеранів, посттравматичного стресового розладу, а також лікування наслідків контузій. Коляда наголосила, що саме такі стресові розлади найчастіше бувають наслідками контузій.
Міністерка уточнила, що центр запрацює від наступного року. Також там відкриють тренінговий центр, де будуть навчати фахівців для подібного роду відділень в інших регіонах України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни.