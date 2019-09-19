Водій Mercedes, який переховувався після смертельної ДТП на Академмістечку в Києві, з'явився в поліцію з повинною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, летальна ДТП сталася 20 серпня о першій годині ночі. Водій, керуючи автомобілем марки "Mersedes-Benz", рухався проспектом Палладіна в напрямку бульвару Вернадського зі швидкістю, що значно перевищує максимально дозволену на цій ділянці дороги і, вчасно не зреагувавши на зміни дорожньої обстановки, скоїв наїзд на 35-річну жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Жінка загинула на місці.

Після скоєного, водій із місця дорожньо-транспортної пригоди зник, у зв'язку з чим його було оголошено у розшук.

Згодом, винуватець ДТП самостійно з'явився в поліцію, після чого йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286, і ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.09.2019 клопотання слідчого задоволено і до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави у розмірі 153 680 грн.

Підозрюваний свою вину визнав і співпрацює зі слідством.

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