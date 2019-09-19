Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"За місцем проживання чоловіка працівники поліції вилучили близько 100 грамів амфетаміну (приблизно 1000 доз), майже 40 грамів канабісу (до 150 доз), виготовленого з елітних сортів конопель, і 87 таблеток екстазі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що харків'янин "працював закладником" на інтернет-магазин, який збував на території міста Харкова наркотичні засоби шляхом "закладок".

Зараз проводяться необхідні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу і повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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