Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.09.19 16:31

Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція

Під час обшуку квартири 25-річного харків'янина вилучено велику партію наркотичних речовин.

Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"За місцем проживання чоловіка працівники поліції вилучили близько 100 грамів амфетаміну (приблизно 1000 доз), майже 40 грамів канабісу (до 150 доз), виготовленого з елітних сортів конопель, і 87 таблеток екстазі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що харків'янин "працював закладником" на інтернет-магазин, який збував на території міста Харкова наркотичні засоби шляхом "закладок".

Зараз проводяться необхідні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу і повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 01
Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 02
Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100