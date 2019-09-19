Очільник "Укроборонпрому" Абромавичус призначив собі 4 заступників

Як зазначено в повідомленні "Укроборонпрому", відповідні накази про призначення гендиректор Айварас Абромавичус підписав у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, Бондар очолить так званий Центр трансформацій, розпочне управління ефективністю і введе міжнародні стандарти корпоративного управління в дежконцерні.

"Наше завдання - в найкоротші терміни провести перетворення громіздкої структури на інноваційну, гнучку і сучасну компанію", - наводяться його слова в релізі.

Бігун, яка після посади заступника директора ДП "Прозорро" займалася також централізацією закупівель "Укрпошти" і працювала заступником директора ДП "Медичні закупівлі України", буде впроваджувати прозорі процедури і політику закупівель і підвищувати їхню ефективність за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій. Сьогодні тільки вісім з 138 підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", проводять закупівлі через ProZorro, вказується в повідомленні.

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"Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва", - наголошується в релізі.

Призначення нових топменеджерів у концерні Абромавичус назвав "кінцем епохи мародерства" і підкреслив, що нова команда найближчим часом має розробити комплексну стратегію розвитку "Укроборонпрому", орієнтовану на збільшення обсягів виробництва та продажу продукції; провести кадровий і фінансовий аудити, інвентаризацію та оптимізації активів.