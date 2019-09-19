Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

За відповідне рішення проголосували 238 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Сенниченко донедавна працював у Фонді "Євразія", був директором з нерухомості та інфраструктурі національного поштового оператора "Укрпошта", а до цього - генеральним директором компаній JLL і Parkridge Holdings в Україні.

У його послужному списку також посада директора українського бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), робота в парламенті та офісі прем'єр-міністра, а також посада головного економіста Нацбанку України і проєкт-координатора Sumitomo.

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Сенниченко також є членом наглядової ради електронної системи державних торгів "ProZorro.Продажі".