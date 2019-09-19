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19.09.19 17:00

Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

Верховна Рада призначила на посаду Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

За відповідне рішення проголосували 238 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Сенниченко донедавна працював у Фонді "Євразія", був директором з нерухомості та інфраструктурі національного поштового оператора "Укрпошта", а до цього - генеральним директором компаній JLL і Parkridge Holdings в Україні.

У його послужному списку також посада директора українського бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), робота в парламенті та офісі прем'єр-міністра, а також посада головного економіста Нацбанку України і проєкт-координатора Sumitomo.

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Сенниченко також є членом наглядової ради електронної системи державних торгів "ProZorro.Продажі".

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