Щоб почути, що президент не здаватиме інтереси - не треба йти під Офіс Президента, - нардепка Верещук

Таку думку Верещук висловила кореспонденту Цензор.НЕТ, коментуючи акцію під Офісом Президента "Нормандська змова - державна зрада", на якій увечері 19 вересня люди збираються протестувати проти імплементації Мінських угод за формулою Штайнмаєра.

"Мені дуже цікаво, хотілося б побачити, вони експерти і розуміють, що таке формула Штайнмаєра? Я, наприклад, не розумію до кінця. Хоча вважаю себе в чомусь експертом, в тому числі, щодо рішення конфлікту на Донбасі. Я часто коментую, я завжди читаю, активно спостерігаю за тим, що відбувається і назвати це визначення формулою Штайнмаєра - хотілося б подискутувати", - зазначила нардепка.

"А що саме вони хотіли б почути від президента? Що він не буде здавати інтересів? Так для цього не треба йти під Офіс Президента, можна просто запитати - і їм скажуть: а як ми можемо здати інтереси? Ну як? Що він може, підписати щось? Що може підписати президент, що не буде ратифіковано в парламенті? Ну що ви думаєте, що він може внести в зал такий документ, який буде обмежувати права людей, громадян України, або не буде відповідати національним інтересам? Ну це неможливо" , - додала Верещук.

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Вона зазначила, що розуміє, що це нормальний політичний процес, коли люди використовують кожну можливість.

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива тільки у разі виконання низки попередніх умов.

У свою чергу, представник РФ в контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям