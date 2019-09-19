Капітана ЗСУ засуджено до 3 років в'язниці за "самоволку"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Богунський районний суд м. Житомира підтримав позицію прокурора і визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

Встановлено, що кадровий військовий однієї з військових частин, яка дислокується у Житомирі, в квітні 2019 року, маючи на меті ухилитись від конституційного обов’язку пов’язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів та начальників залишив територію військової частини та проводив час за власним розсудом.

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"На злочинний шлях, до речі, капітан-прогульник став повторно - у 2018 році офіцер вже відбував покарання протягом 2 місяців на гауптвахті за втечу зі служби", - йдеться в повідомленні.