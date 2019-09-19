Вимагатимемо для "мінера" ​​моста Метро Белька примусового лікування, - нардеп Зінкевич

Про це журналістам повідомила в кулуарах парламенту засновниця добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри", нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра відбуватиметься суд з обрання запобіжного заходу. Ми будемо повністю наполягати на тому, щоб його забрали на примусове лікування і провели експертизу про психіатричний стан якомога швидше, а не через дві-три тижні", - зазначила Зінкевич.

Вона розповіла, що в суді Белька захищатимуть два адвокати, один з яких - Масі Найєм. Свої адвокатські послуги вони надаватимуть безкоштовно, зазначила Зінкевич.

Зараз Белько перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, додала нардеп.

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"Добре, що в ІТТ, там м'якші умови, ніж у СІЗО. І, незважаючи на його стан, його зараз не будуть переводити в СІЗО і всі дні, поки йде обрання запобіжного заходу", - підкреслила вона.

На запитання про те, що Белько мав на увазі, коли говорив, що опинився в нелюдських умовах, Зінкевич відповіла: "Жахливі умови були в тому, що для ветеранів потрібна комплексна допомога в працевлаштуванні. Це досить зріла людина, про яку були дуже хороші відгуки на службі. Так, не був вчасно пролікований і тому, що його зараз фактично ніхто не брав на роботу, він опинився в умовах, що йому не було за що жити", - сказала Зінкевич.

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На запитання про те, чому Белько жив у машині, Зінкевич відповіла: "У нього розвинувся параноїдальний синдром, він вважав, що за ним стежать, і вдома жити небезпечно".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.