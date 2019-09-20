Концесія - не зовсім вдала конфігурація для Одеського порту, - начальник Одеської філії АМПУ Ткачук

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Я думаю, що концесія портів – не зовсім вдала конфігурація для Одеського порту. Концесія доречна там, де є вільні території, де можливі нові інвестиції, нове будівництво. В Одеському порту вже працюють 14 компаній, території вже майже нема. Самі компанії вже модернізують своє обладнання й інфраструктуру.

Є чітка територія міста, територія порту. І ми не можемо розростатися нікуди, тільки в море. Але в море ми розширюємося також, хоча це дуже дорого. Німецька компанія КТО створила нову територію на 19 га. Зараз там контейнерний майданчики успішно працюють. Але цей інфраструктурний проєкт ще не завершений", - розповів Ткачук.

Він зазначив, що про концесію портів в Україні йдеться вже 10 років.

Також читайте: З владою Одеси домовилися визначити місце для нової дороги в порт, - Ткачук

"Зараз оголошено тендер на концесію двох портів. Подивимося, як це буде зроблено", - додав Ткачук.