Законопроєкт про реформу прокуратури повертає кастову систему прокурорів і збільшує повноваження Генпрокурора, - Фріз

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Фріз зазначила: "Ухвалений ЗеРадою Законопроєкт 1032 щодо реформування ГПУ, де-факто, повертає до життя закриту кастову прокурорську систему.

Аргументи:

- генпрокурор згідно нової норми не зобов’язаний реєструвати свої накази у Єдиному реєстрі (Мінюст), які є нормативно-правовими актами. Що це означає? Нуль прозорості, адже генеральний тепер може наказувати все що завгодно і про це ніхто не отримає інформації, бо сам наказав - сам скасував, ніхто не взнав.

- генпрокурор може без конкурсних засад призначати чи звільняти скільки завгодно своїх замів і також їх звільняти.

- генпрокурор може формувати спеціалізовані прокуратури, без чіткого визначення - які саме, за якими напрямками та з якими повноваженнями.

- скасовано військову прокуратуру, що призведе в умовах війни з РФ до нових викликів і загроз національній безпеці України. Ця новація не враховує стандарти країн НАТО, які передбачають функціонування системи військової юстиції, зокрема, військової прокуратури, військової поліції та військових судів.

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Отже законопроект:

- відміняє реформу прокуратури, що було умовою надання безвізу;

- зупиняє дію закону в частині роботи органів прокурорського самоврядування, скасовує окремі повноваження, зокрема Ради прокурорів;

- призупиняє дію закону в частині функціонування КДК прокурорів.

Фактично, вся повнота влади щодо формування кадрового складу системи прокуратури буде зосереджена одноосібно в руках Генерального прокурора. Такі необмежені повноваження можуть нести ризик зловживання владою та створення суттєвих корупційних ризиків.

Для чого це все⁉️

Щоб один з пазурів репресивної машини був дієвим проти всіх, хто заважає створювати авторитарний режим в Україні".