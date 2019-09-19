Глава МОЗ Скалецька заявила, що ще не підписала декларацію з сімейним лікарем

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Гордон.юа, з посиланням на одне з інтерв'ю Скалецької.

"Ні, не було причин звертатися в лікарню, слава богу", - сказала Скалецька, відповідаючи на запитання журналіста.

Вона зазначила, що медичною допомогою ще не покрито 30% населення.

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Безстрокова кампанія з вибору сімейного лікаря стартувала 2 квітня 2018 року.

На сайті електронної системи охорони здоров'я eHealth повідомляється, що найбільше декларацій підписано в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк повідомляв у лютому, що сімейного лікаря собі вибрали майже 26 млн українців.

Кожен пацієнт може підписати декларацію з одним лікарем, який стежитиме за його здоров'ям, забезпечуватиме первинну діагностику, надаватиме невідкладну допомогу при різкому погіршенні здоров'я, призначатиме необхідні аналізи і даватиме направлення до профільних фахівців.

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