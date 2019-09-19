Комітет з антикорупційної політики може рекомендувати Раді призначати голову НАЗК без спецперевірки

Це викликало суперечку на засіданні комітету в четвер, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, член комітету Вікторія Сюмар зазначила, що депутати секретаря не можуть взяти без спецперевірки, а главу НАЗК призначать.

Згідно з правками до закону, спецперевірку новий глава НАЗК пройде вже після призначення. Норму виписували в Офісі президента. Про це свідчить коментар до редагування, який залишила в тексті голова комітету Анастасія Красносільська. За її словами, це має прискорити конкурс.

Водночас депутати від опозиції не виключають, що закон переписується під кандидатуру Віталія Шабуніна. Про це також може свідчити правка, яка знижує віковий ценз для посади з 35 до 30 років.

Раніше Шабунін казав, що не може очолити НАЗК саме через свій вік.

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