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19.09.19 21:29

Тарифи у майбутньому газовому контракті України з РФ залежатимуть від обсягів поставок, - Шефчович

Заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович вказав на зв'язок обсягів поставок газу з РФ українським транзитом і термінів контракту з тарифами.

Тарифи у майбутньому газовому контракті України з РФ залежатимуть від обсягів поставок, - Шефчович

"Щодо тривалості, обсягів і тарифів цього контракту, в цьому питанні теж думки збігалися в тому, що необхідно дійти згоди з цих трьох складових. Обсяги визначають тарифи", - сказав Марош Шефчович у четвер на прес-конференції в Брюсселі після завершення третього раунду тристоронніх консультацій щодо газу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "тривалість контракту також є визначальною" для суми майбутніх інвестицій.

Відповідаючи на питання, Марош Шефчович підтвердив: "Обсяги будуть прямо впливати на тарифи".

Він повідомив, що сторони займуться цими питаннями в ході майбутніх дискусій.

При цьому під час переговорів конкретні обсяги транзиту газу не обговорювалися.

"Ми сьогодні не обговорювали конкретні обсяги, оскільки порахували, що спочатку потрібно домовитися щодо правової бази", - повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Конкретні обсяги - це предмет комерційних переговорів, і багато в чому вони залежатимуть від переговорів про обсяги поставок газу для України", - сказав він.

"Україна взяла пропозиції в роботу - сьогодні вони розглядають і прямі поставки, і поставки реверсом, як було заявлено. Для них важливо розуміти, які будуть і обсяги, і цінові умови з погляду ефективності", - додав міністр.

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