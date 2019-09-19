"Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще", - звільнений в'язень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Європейської солідарності.

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав Євгена Панова з поверненням додому.

"Я висловлюю справжнє захоплення тією мужністю, з якою ви разом з нашими справжніми героями пройшли ці неймовірні випробування. Я твердо переконаний, що на прикладах вашого патріотизму, вашої любові, вашого вміння воювати мають виховуватися покоління українців", – сказав він.

Петро Порошенко висловив переконання, що про подвиг та стійкість українців – в’язнів Кремля мають знати якомога більше людей.

"Ми маємо зробити все, щоб в книгах, у фільмах цей подвиг був відображений", – додав він.

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Водночас Петро Порошенко зазначив, що, на жаль, зараз ризики для України зашкалюють. Він особливо наголосив, якщо українська влада прийматиме мир на умовах капітуляції, то не отримає миру, а отримає лише ганьбу і капітуляцію.

В свою чергу, Євген Панов подякував п’ятому президентові України за його зусилля щодо звільнення українців з кремлівських в’язниць.

"Я прекрасно знаю, що Ви за нас боролися… Коли я дивився російські новини – чим гірше в російських новинах говорять про Україну, тим краще. Називали Порошенка найголовнішим ворогом, і мені це подобалось… Якщо вона кажуть погане, значить все йде добре (в Україні – ред.)", – зауважив він.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко також привітала Євгена Панова зі звільненням та поверненням в Україну.

"Ми дуже хочемо подякувати вашій родині. Ваша мама, брат, дружина дуже багато робили для того, щоб ваше ім’я було на слуху і звучало на всіх акціях щодо звільнення заручників. Ця активність так само дозволяла нам тримати спільну позицію, щоб всі прізвища звучали на міжнародному фронті, на міжнародній арені чи були зафіксовані в резолюціях ПАРЄ та інших документах", – сказала депутат.

За її словами, це дуже важливо для того, щоб разом і далі боротися за звільнення інших в’язнів.

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