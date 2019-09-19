Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький

Про це він сказав, виступаючи на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові в Україні та впустить інвесторів в Україну. Сьогодні Україна готова віддавати в концесію станції переливання крові, щоб зайшов інвестор і взяв це в управління", - сказав Радуцький.

За його словами, в деяких областях вже можна побачити, який мають вигляд сучасні станції переливання крові.

"Ми хочемо, щоб усі регіони мали такі сучасні станції", - підкреслив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексміністри економіки застерегли Зеленського від масової концесії