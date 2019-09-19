Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.09.19 23:31

Депутата Київради вдарили цеглиною по голові, нападника затримано, - Нацполіція

У Києві депутата Київради, який викликав поліцію на будівництво, вдарили цеглиною по голові. Нападника затримано.

Депутата Київради вдарили цеглиною по голові, нападника затримано, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"В Солом'янське управління поліції надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

Під час спілкування з правоохоронцями до депутата підійшов невідомий і вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали і доставили у відділ поліції для з'ясування всіх обставин і надання пояснень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Використання статусу нардепа в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, - Ярославський

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів про стан здоров'я потерпілого буде дана правова кваліфікація події.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100