Українські прикордонники затримали пасажира рейсу "Баку - Київ", якого розшукував Інтерпол

Чоловік прилетів до української столиці рейсом із Баку. Під час проходження паспортного контролю не нього спрацювала база даних Інтерполу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чоловіка 1961 року народження з метою арешту за шахрайство розшукували азербайджанські правоохоронці. Прикордонники іноземця затримали і передали співробітникам Нацполіції. Також поінформований черговий Укрбюро Інтерполу в Києві", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували 2603 спрацьовування, з них 1024 - щодо осіб, майже 100 - щодо транспортних засобів та понад 1480 - щодо паспортних документів.