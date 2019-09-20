Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

тричі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;

неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.