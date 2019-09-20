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20.09.19 07:40

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС

19 вересня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
тричі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;
неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС 01

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