У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє The Washington Post.

Слухання проводилися за участю головного інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона та стосувалися скарги співробітника розвідки після телефонної розмови президентів України та США.

"У четвер генеральний інспектор (розвідувального співтовариства) давав свідчення за закритими дверима перед членами Комітету з питань розвідки Палати представників щодо поданої скарги",- зазначає видання.

Законодавці розпитували Аткінсона впродовж трьох годин, але він "неодноразово ухилявся від обговорення з членами (Палати представників, – ред.) змісту скарги, заявивши, що не уповноважений цього робити.

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Як прокоментувало закриті слухання джерело газети, Аткінсон був "жахливо обережним" у виборі висловлювань та не погоджувався з формулюваннями, які вимагали розкрити зміст скарги.

Після засідання голова комітету конгресмен Адам Шифф попередив про юридичні наслідки, якщо представники розвідки не поділяться інформацією про подану скаргу. Законодавець назвав "безпрецедентною" відмову директора національної розвідки надати документ Конгресу та зауважив, що Міністерство юстиції Трампа, вочевидь, відіграло свою роль у цьому рішенні.

Пізніше Шифф заявив: "Ми не можемо отримати відповідь на запитання, чи пов'язаний Білий дім із перешкоджанням у наданні цієї інформації Конгресу. Ми налаштовані зробити все можливе, щоби визначити, в чому полягає ця нагальна проблема, переконатися, що національна безпека перебуває під захистом".

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При цьому законодавець наголосив, що хтось "намагається маніпулювати системою", щоби завадити Конгресу отримати інформацію про цю справу. У цьому зв'язку Шифф пригрозив судовими діями, якщо директор розвідки не поділиться документом, у якому викладена скарга.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського у липні, співробітник американської розвідки був змушений подати офіційну скаргу керівництву. Його насторожили деякі висловлювання Трампа, які, за інформацією The Washington Post, могли означати спробу тиску на українського президента з метою порушення в Україні розслідування проти сина головного конкурента Трампа на виборах 2020 року - Джо Байдена.

Сам же американський лідер назвав це "фейковими новинами" та назвав інформацію "гарассментом" чинного президента США.