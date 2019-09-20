Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"У перші місяці перебування на своєму посту Зеленський побудував значний політичний капітал як всередині України, так і з друзями Києва на Заході, включно з МВФ. Він мусить поводитися обережно з Коломойським (наприклад, жодних "компромісів" з Приватбанком), щоб не розгубити більшу частину цього капіталу", - написав він.

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Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в суперечці про націоналізацію "ПриватБанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за звинувачення на його адресу і мировою угодою і бачить для цього гарне вікно можливостей. Однак деталей можливої ​​угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

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Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.