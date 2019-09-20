Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ТСН.

"Ринок землі є сьогодні. Він не є прозорим. Він є для тих, хто має доступ, гроші. Тобто юристів, схеми певні. Не йдеться про створення ринку. Ідеться про створення прозорого ринку нарешті. Потрібно дві речі забезпечити. Перше - потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Знаємо, що є тіньовий чи напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником. Чому це важливо? Наприклад, є велика чи мала компанія, яка взяла в оренду в різних людей 5 тисяч чи 200, чи 300 тисяч гектарів. Ця компанія українська. Але власники - може бути така ж компанія і з такою ж назвою не українська. І гроші нібито українські, а, можливо, ця компанія позичила гроші, а, можливо, вона винна комусь. Хто контролює цю компанію, ми насправді не знаємо. І це потрібно з'ясувати, тому що країна перебуває в стані війни. Тому важливо дізнатися, хто є вже сьогодні справжніми людьми, які контролюють землю в Україні. І прозорий ринок землі дозволить це зробити", - сказав Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість купівлі землі фізичними або юридичними особами, концентрація угідь в області не більше 15% в одного власника і заборона купувати ділянки росіянам, - Милованов про земельну реформу

Уряд також планує під час запуску ринку землі запустити систему моніторингу або перевірки покупців і продавців землі.